В Ростовской области из-за падения беспилотника загорелся частный дом

В семи районах Ростовской области отражают атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В семи районах Ростовской области силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников, в Шолоховском районе из-за падения БПЛА загорелся дом. Соответствующую информацию опубликовал в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, атаки БПЛА фиксируются в Таганроге, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

В результате падения одного из дронов в станице Базковская Шолоховского района произошло возгорание частного жилого дома. К месту происшествия направились дежурно-спасательные службы. Данные о возможных пострадавших в настоящее время выясняются.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что над городом были сбиты беспилотные летательные аппараты. Специалисты оперативных служб работают на местах падения для ликвидации последствий. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

