Скончалась итальянская актриса Клаудия Кардинале

Кардинале была одной из самых известных актрис итальянского кинематографа XX века. Она снялась в культовых лентах таких режиссеров, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне и многих других. Среди самых известных ее картин — «Однажды на Диком Западе», «Рокко и его братья», «Леопард», «81/2».