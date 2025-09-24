Скончалась итальянская актриса Клаудия Кардинале

В Немуре под Парижем умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале, ей было 87 лет. Об этом в среду, 24 сентября, сообщило агентство Reuters.
Агент артистки рассказал, что она скончалась в присутствии своих детей, говорится в статье.
Кардинале была одной из самых известных актрис итальянского кинематографа XX века. Она снялась в культовых лентах таких режиссеров, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне и многих других. Среди самых известных ее картин — «Однажды на Диком Западе», «Рокко и его братья», «Леопард», «81/2».
В 1969 году знаменитость вместе с актерами Юрием Визбором, Никитой Михалковым, Шоном Коннери снялась в последнем фильме режиссера Михаила Калатозова «Красная палатка».
За свою многолетнюю карьеру Кардинале снялась в 175 картинах, Венецианский и Берлинский кинофестивали присудили ей почетные призы.