Умерла легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале

В возрасте 87 лет ушла из жизни знаменитая итальянская киноактриса Клаудия Кардинале, сообщает Corriere della Sera. Информацию подтвердил её агент Лоран Саври. Кардинале скончалась вечером во вторник в небольшом французском городке Немур, где проживала последние годы вместе с детьми.
По словам агента, актриса была свободной и вдохновенной личностью как в творчестве, так и в жизни. Родившаяся под именем Клод Жозефин Роз Кардинале в Африке в семье сицилийских эмигрантов, она начала карьеру в кино в 1956 году в 18 лет. За свою долгую карьеру снялась более чем в 150 фильмах и сотрудничала с такими режиссёрами, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне и другими.
Клаудия Кардинале оставила значительный след в истории мирового кинематографа и навсегда останется одной из самых ярких звёзд итальянского кино.
