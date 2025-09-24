Умерла легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале

По словам агента, актриса была свободной и вдохновенной личностью как в творчестве, так и в жизни. Родившаяся под именем Клод Жозефин Роз Кардинале в Африке в семье сицилийских эмигрантов, она начала карьеру в кино в 1956 году в 18 лет. За свою долгую карьеру снялась более чем в 150 фильмах и сотрудничала с такими режиссёрами, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне и другими.