Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла легендарная итальянская актриса Клаудия Кардинале

В возрасте 87 лет ушла из жизни знаменитая итальянская киноактриса Клаудия Кардинале, сообщает Corriere della Sera.

В возрасте 87 лет ушла из жизни знаменитая итальянская киноактриса Клаудия Кардинале, сообщает Corriere della Sera. Информацию подтвердил её агент Лоран Саври. Кардинале скончалась вечером во вторник в небольшом французском городке Немур, где проживала последние годы вместе с детьми.

По словам агента, актриса была свободной и вдохновенной личностью как в творчестве, так и в жизни. Родившаяся под именем Клод Жозефин Роз Кардинале в Африке в семье сицилийских эмигрантов, она начала карьеру в кино в 1956 году в 18 лет. За свою долгую карьеру снялась более чем в 150 фильмах и сотрудничала с такими режиссёрами, как Федерико Феллини, Лукино Висконти, Серджо Леоне и другими.

Клаудия Кардинале оставила значительный след в истории мирового кинематографа и навсегда останется одной из самых ярких звёзд итальянского кино.

Ранее умерла легендарная «железная бабушка», управлявшая танком в столетнем возрасте.