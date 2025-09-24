Певец SHAMAN оценил организацию Россией «Интервидения»

Артист Ярослав Дронов (SHAMAN) оценил проведение шоу «Интервидение» в России. Певец указал на высокую планку в зрелищности мероприятия, заданную Москвой. Об этом SHAMAN рассказал в интервью aif.ru.
Певец назвал шоу грандиозным. Стоит напомнить, что Ярослав Дронов представлял Россию на «Интервидении-2025». Он подчеркнул, что очень горд за страну. По его словам, уровень проведения шоу очень высокий.
«Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — прокомментировал артист.
SHAMAN в ходе конкурса отказался от участия в голосовании. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поддержал инициативу певца. По его мнению, вокалист проявил благородство, отказавшись от оценки жюри своего выступления.