Певец SHAMAN оценил организацию Россией «Интервидения»

Певец SHAMAN назвал высокой планку в зрелищности «Интервидения».

Источник: Комсомольская правда

Артист Ярослав Дронов (SHAMAN) оценил проведение шоу «Интервидение» в России. Певец указал на высокую планку в зрелищности мероприятия, заданную Москвой. Об этом SHAMAN рассказал в интервью aif.ru.

Певец назвал шоу грандиозным. Стоит напомнить, что Ярослав Дронов представлял Россию на «Интервидении-2025». Он подчеркнул, что очень горд за страну. По его словам, уровень проведения шоу очень высокий.

«Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — прокомментировал артист.

SHAMAN в ходе конкурса отказался от участия в голосовании. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поддержал инициативу певца. По его мнению, вокалист проявил благородство, отказавшись от оценки жюри своего выступления.