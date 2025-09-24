В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полёты

А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Льгов подвергся обстрелу, в результате чего несколько районов лишились электроснабжения.