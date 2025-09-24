Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полёты

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

А ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 19 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Льгов подвергся обстрелу, в результате чего несколько районов лишились электроснабжения.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше