Трамп заявил, что Лондон хочет перейти «на законы шариата» из-за мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, критикуя иммиграционную политику в Европе, сказал, что британская столица, Лондон, хочет перейти «на законы шариата».
По его словам, столица Великобритании, где «ужасный мэр» (этот пост занимает Садик Хан из оппозиционной Лейбористской партии; в мае 2024 года он в третий раз одержал победу на выборах — прим. «ВМ»), сильно изменилась.
— В Лондоне хотят перейти на законы шариата. Но вы же в другой стране. Так делать нельзя, — заявил во вторник, 23 сентября, американский лидер, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РБК.
Садик Хан ответил в соцсети X на заявление президента США. Он призвал «игнорировать хейтеров» и разместил картинку с аргументами, почему Лондон является «лучшим городом в мире».
Британская столица регулярно занимает первое место в рейтинге городов мира, у нее транспортная система мирового класса, она лидер в сфере финансов, технологий и социальных наук, там находятся лучшие университеты, сказано в постере.
Дональд Трамп нарушил королевский протокол и этикет, похлопав по спине короля Британии Карла III. Об этом рассказала эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.