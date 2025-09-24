Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Лондон хочет перейти «на законы шариата» из-за мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, критикуя иммиграционную политику в Европе, сказал, что британская столица, Лондон, хочет перейти «на законы шариата».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, критикуя иммиграционную политику в Европе, сказал, что британская столица, Лондон, хочет перейти «на законы шариата».

По его словам, столица Великобритании, где «ужасный мэр» (этот пост занимает Садик Хан из оппозиционной Лейбористской партии; в мае 2024 года он в третий раз одержал победу на выборах — прим. «ВМ»), сильно изменилась.

— В Лондоне хотят перейти на законы шариата. Но вы же в другой стране. Так делать нельзя, — заявил во вторник, 23 сентября, американский лидер, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РБК.

Садик Хан ответил в соцсети X на заявление президента США. Он призвал «игнорировать хейтеров» и разместил картинку с аргументами, почему Лондон является «лучшим городом в мире».

Британская столица регулярно занимает первое место в рейтинге городов мира, у нее транспортная система мирового класса, она лидер в сфере финансов, технологий и социальных наук, там находятся лучшие университеты, сказано в постере.

Дональд Трамп нарушил королевский протокол и этикет, похлопав по спине короля Британии Карла III. Об этом рассказала эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше