Мосгордума отправила очередную партию гуманитарного груза в Курскую область

— Жители Курской области должны чувствовать, что вся Россия, Москва, москвичи, а также мы, депутаты Мосгордумы, всегда рядом и искренне переживаем за их судьбу. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их прежде всего материально, ведь сейчас для них непростое время. Действуя сплоченно, мы приблизим Победу, и я уверен, в Курской области люди снова смогут жить спокойно.