Мосгордума отправила очередную партию гуманитарного груза в Курскую область

23 сентября депутаты Мосгордумы отправили очередную партию гуманитарного груза для жителей Курской области и участников специальной военной операции.
Столичные парламентарии регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО, жителям Курской области и новых регионов. 23 сентября машина, загруженная коробками с гуманитарным грузом, отправилась от здания Мосгордумы.
— Машина доставит все самое необходимое: продукты питания, средства личной гигиены, постельное белье, предметы обихода. Мы собрали гуманитарный груз, опираясь на конкретные запросы, — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Помощь фронту оказывают в том числе по заявкам от бойцов: конкретные подразделения запрашивают дроны, генераторы, носилки и другие вещи.
— В этот раз наши бойцы попросили прислать им сладости, и мы не могли не выполнить их пожелания: конфеты, печенье и многое другое будет доставлено в ближайшее время, — сказал Алексей Шапошников.
На прошлой неделе к месту дислокации медицинского батальона Кантемировской дивизии отправился УАЗ «Буханка» — один из самых востребованных автомобилей на фронте ввиду его неприхотливости, вместительности и высокой проходимости. Вместе с машиной бойцам передали маскировочные сети, медикаменты, тележки для эвакуации раненых, экипировку и мотоцикл. Продолжает трудиться рабочая группа Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Ее руководитель, депутат столичного парламента Максим Руднев подчеркнул, что задачи группы не ограничиваются законотворчеством.
— Совместно с ассоциацией ветеранов СВО в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», в районах города мы оказываем помощь ветеранам и их семьям, стараемся предоставлять всю необходимую поддержку. Мы не собираемся останавливаться, будем и дальше делать все возможное для наших бойцов, — сказал он.
Работа по сбору и отправке гуманитарных грузов в Москве не прекращается. В рамках проекта «Москва помогает» продолжают действовать 15 штабов по сбору гуманитарной помощи. Один из них работает в историческом здании Московской городской думы на Страстном бульваре. Узнать адреса штабов можно на официальном сайте «Мосволонтер». До 30 сентября, помимо продуктов питания, одежды, средств личной гигиены и других необходимых в быту вещей, желающие помочь могут приносить в штабы товары для учебы, школьную форму, детскую одежду и обувь.
По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер», москвичи активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. В некоторых семьях к поддержке присоединяются сразу несколько поколений, родители вдохновляют своим примером детей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Антон Шкаплеров, депутат Мосгордумы, Герой Российской Федерации:
— Жители Курской области должны чувствовать, что вся Россия, Москва, москвичи, а также мы, депутаты Мосгордумы, всегда рядом и искренне переживаем за их судьбу. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать их прежде всего материально, ведь сейчас для них непростое время. Действуя сплоченно, мы приблизим Победу, и я уверен, в Курской области люди снова смогут жить спокойно.