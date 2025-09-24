Умерла Клаудиа Кардинале, легендарная итальянская актриса

Умерла итальянская кинозвезда Клаудиа Кардинале. Об этом информирует издание Corriere della Sera со ссылкой на агента Кардинале Лорана Саври.
Сообщается, что актриса скончалась вечером во вторник 23 сентября во Франции, в небольшом городке Немури, окружённая своими детьми. Ей было 87 лет.
Напомним, настоящее имя актрисы — Клод Жозефин Роз Кардинале, она родилась в Африке в семье выходцев из Сицилии, и поэтому выучила итальянский язык, уже будучи взрослой.
На счету Кардинале более 150 ролей в фильмах. В 1968 году Кардинале снялась в вестерне «Однажды на диком Западе», который занял 49-е место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb».
Кардинале часто отказывалась даже разговаривать с довольно известными режиссерами, если они предлагали ей плохой сценарий и считала своим достоинством то, что не увлекается пластической хирургией.
Что потрясло Клаудию Кардинале в русских, читайте здесь на KP.RU.