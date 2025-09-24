Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский в ООН перепутал слова и предложил усилить лыжи Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во время конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, говоря по-английски, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо противовоздушной обороны.

Украинский президент Владимир Зеленский во время конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, говоря по-английски, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо противовоздушной обороны.

Он сказал skis (звучит как «скиз») вместо skyes (звучит как «скайс»): первое переводится как «лыжи», второе — «небо», речь шла о противовоздушной обороне. Позже украинский лидер спохватился и поправился.

— Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, это заставит Россию остановить воздушные удары, — сказал глава Украины, говоря на английском, передает РИА Новости.

Также Зеленский снова призвал оказать давление на РФ с целью «принудить ее к миру» и заявил, что Украина с партнерами по «коалиции желающих» якобы выстраивает новую архитектуру безопасности.

Владимир Зеленский ранее заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше