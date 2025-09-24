Зеленский в ООН перепутал слова и предложил усилить лыжи Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во время конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, говоря по-английски, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо противовоздушной обороны.
Он сказал skis (звучит как «скиз») вместо skyes (звучит как «скайс»): первое переводится как «лыжи», второе — «небо», речь шла о противовоздушной обороне. Позже украинский лидер спохватился и поправился.
— Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, это заставит Россию остановить воздушные удары, — сказал глава Украины, говоря на английском, передает РИА Новости.
Также Зеленский снова призвал оказать давление на РФ с целью «принудить ее к миру» и заявил, что Украина с партнерами по «коалиции желающих» якобы выстраивает новую архитектуру безопасности.
Владимир Зеленский ранее заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.