Военные медики делают все возможное и невозможное, чтобы спасти товарищей

— Я навсегда запомнил момент, когда прямо в машине оказывал помощь «тяжелому» бойцу, использовав практически все имеющиеся в наличии инструменты и медикаменты, — поделился со спецкором «Вечерней Москвы» «Поп». — И тут приносят еще одного солдата, получившего еще более серьезные ранения, на что я не рассчитывал. И первый раненый, немного пришедший в себя, начал помогать мне спасать своего товарища, колоть ему обезболивающее, придерживать «систему». Один я бы с двоими не справился абсолютно точно. А так мы довезли бойца до медроты.