Военные медики делают все возможное и невозможное, чтобы спасти товарищей

Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз он побывал в 1430-м гвардейском мотострелковом полку группировки войск «Днепр» в Запорожской области, в котором проходят службу мобилизованные москвичи. Один из бойцов — санитарный инструктор с позывным «Поп» — рассказал, как раненые бойцы помогают спасать своих более «тяжелых» товарищей.
Медики на войне — люди особые. Именно в их руках находятся жизни и здоровье получивших ранения бойцов. На своих «буханках» они залетают в те места, которые другие водители объезжают далеко стороной, и часто под ударами вражеских дронов, трясясь на ухабах прифронтовых раздолбанных грунтовок, творят самые настоящие чудеса, возвращая бойцов буквально с того света. Медика видно издалека — по большому числу подсумков с лекарствами, инструментами, медикаментами, жгутами. И конечно, по традиционному красному кресту на панели бронежилета.
— Я всегда был верующим человеком. Ну, а после мобилизации, когда мы проходили подготовку в парке «Патриот», я активнее всех раздавал иконки и крестики. Так я и стал «Попом», — рассказывает улыбчивый бородатый боец. — Поначалу тут было много неверующих людей. Но война такое дело, что люди быстро начинают искать какие-то смыслы. И многие приходят к Богу.
До начала СВО «Поп» был ведущим инженером по эксплуатации зданий и сооружений. Ну, а в «медицину» попал, потому что в юности ему довелось поработать санитаром в столичной 2-й инфекционной клинической больнице. Тут этот опыт оценили по заслугам, с тех пор он и стал медиком в одной из полковых эвакуационных групп.
— Я умел, не боялся и не брезговал делать уколы, ставить капельницы, перевязывать раны и совершать прочие медицинские манипуляции, — вспоминает «Поп». — Все эти навыки и, наверное, Господь Бог помогли мне спасти немало людей. Бывают, конечно, и такие моменты, когда делаю все, что могу, но этого оказывается недостаточно. Но для каждого человека я и мои товарищи делаем все, что только возможно. А иногда и то, что невозможно.
Работать медикам в зоне проведения спецоперации приходится на разных позициях. Непосредственно на линии боевого соприкосновения их задача оказать бойцу первую помощь, стабилизировать и передать группе эвакуации. Те, в свою очередь, должны сопровождать раненого бойца до медроты или медбата. Но случается, что все необходимые манипуляции военные медики проводят прямо в машине.
Однако бывают и сложные случаи.
— Я навсегда запомнил момент, когда прямо в машине оказывал помощь «тяжелому» бойцу, использовав практически все имеющиеся в наличии инструменты и медикаменты, — поделился со спецкором «Вечерней Москвы» «Поп». — И тут приносят еще одного солдата, получившего еще более серьезные ранения, на что я не рассчитывал. И первый раненый, немного пришедший в себя, начал помогать мне спасать своего товарища, колоть ему обезболивающее, придерживать «систему». Один я бы с двоими не справился абсолютно точно. А так мы довезли бойца до медроты.
Само собой, «Поп» не держит свои знания в себе и активно делится ими с бойцами. Потому что чем лучше бойцы умеют оказывать друг другу и себе первую помощь, тем больше шансов у медиков спасти их в случае ранения. И, как шутит боец, тем меньше у него самого работы.
— Я не навязываю свою точку зрения, стараюсь донести знания максимально просто и доступно, провести занятия по первой помощи при любой возможности, — рассказывает «Поп», — тем более что в небе сейчас очень много «птиц» (то есть дронов. — «ВМ»), а значит, и минно-взрывных травм, осколочных ранений, контузий. И часто критическую роль играет скорость оказания медпомощи. Ну и сами бойцы понимают, что это нужные им знания, — приходят, спрашивают.