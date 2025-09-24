«Время смыслов»: в Москве открылась выставка современного плакатного искусства

В столице состоялось открытие выставки современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов». 23 сентября «Вечерняя Москва» побывала на мероприятии и поговорила с авторами лучших работ.
Торжественная церемония открытия выставки прошла на территории Московского зоопарка. В экспозиции, которую можно увидеть на круге катания на старой территории зоопарка, представлено 40 работ. Директор Московского зоопарка, депутат Мосгордумы Светлана Акулова рассказала, что с радостью откликнулась на предложение организаторов провести выставку именно здесь. Тем более что большая часть работ как раз посвящена взаимоотношениям природы и человека в современном мире.
— Московский зоопарк уже много лет занимается просветительской деятельностью, поэтому это большой и очень важный шаг для нас — принять такую важную выставку, разместить работы талантливых авторов на нашей территории. Я уверена, что мощные и пронзительные работы финалистов конкурса найдут прямой путь к сердцам наших посетителей, — отметила она.
Конкурс плакатов назван в честь Героя России Сергея Ефремова, который трагически погиб при освобождении Курской области 2 февраля 2025 года. На него поступило свыше трех тысяч работ более чем из 84 регионов нашей страны. Жюри отобрало 59 лучших работ на разные социально-патриотические темы. По словам организатора конкурса «Время смыслов» Михаила Ковалева, его главная цель — объединить талантливых авторов, возродить плакатное искусство и популяризировать его.
— Многие думают, что плакаты остались в далеком советском прошлом. Но ведь какова сила плакатного искусства, которое может с помощью всего нескольких, а порой даже одной фразы и красочной иллюстрации заставить человека задуматься о чем-то важном. Для меня «Время смыслов» — это не просто конкурс, а объединение абсолютно разных людей, стремящихся поднять важные вопросы своим творчеством, — рассказал он.
Среди конкурсантов есть и дети, и взрослые люди. Большинство из них занимаются разными видами творчества, поэтому участие в конкурсе стало для них возможностью заявить о себе.
Одной из финалисток стала москвичка Екатерина Ломакина. Она подготовила сразу два социальных плаката, и оба они прошли в финал после оценки жюри. Одна из работ посвящена важности чтения для детей и подростков.
— Идея работы пришла ко мне в метро: среди пассажиров не было ни одного читающего человека — все сидели в смартфонах. Мне своим плакатом хотелось показать, что чтение помогает открывать новые миры, — пояснила она.
На плакате изображена девушка, читающая книгу в вагоне метро. Она выделяется цветом на фоне всей остальной толпы, а вокруг нее — звезды и красивые пейзажи. Работа привлекла внимание гостей выставки, среди которых была и депутат Московской городской думы Лариса Картавцева. Во время экскурсии она отметила глубинный смысл этой работы.
— Приятно знать, что кто-то будет гулять здесь всей семьей и заострит свое внимание на таких ключевых вопросах развития личности, — сказала она.
Скоро начнется второй сезон конкурса. В нем также смогут принять участие все желающие. Лучшие работы представят на форумах, выставках и других мероприятиях в разных уголках России.
СПРАВКА.
Организаторы конкурса отмечают, что современное плакатное искусство гораздо шире в своих проявлениях, чем прежде. Функцию плакатов могут нести живопись, мемы, карикатуры, коллажи, наборы эмодзи, цитаты, граффити и другие форматы контента. Работы оценивают известные журналисты, художники, блогеры, писатели и другие эксперты.