«Время смыслов»: в Москве открылась выставка современного плакатного искусства

— Многие думают, что плакаты остались в далеком советском прошлом. Но ведь какова сила плакатного искусства, которое может с помощью всего нескольких, а порой даже одной фразы и красочной иллюстрации заставить человека задуматься о чем-то важном. Для меня «Время смыслов» — это не просто конкурс, а объединение абсолютно разных людей, стремящихся поднять важные вопросы своим творчеством, — рассказал он.