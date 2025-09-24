В Актюбинской области устали от сайгаков и срочно требуют разрешить их отстрел

Чиновники же в растерянности и предлагают отпугивать сайгаков. А вот на возмещение ущерба рассчитывать не стоит. Схемы такой нет, и, как признаются в акимате, такой вариант даже не рассматривали. Оказалось, что решать вопрос об отстреле не их полномочия, это компетенция Министерства экологии. Теперь фермеры лично приглашают министра экологии в Актюбинскую область, чтобы тот собственными глазами увидел масштабы бедствия.