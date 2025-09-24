Если б я был султан: сколько жён было у Константина Черненко и как похождения едва не стоили ему карьеры

За сухими строками биографии скрывалась драматическая история. Дело в том, что роман с Любимовой завязался задолго до официальной свадьбы. Во время войны Черненко отправили в Москву учиться в Высшую партийную школу. Именно там он познакомился с Анной, которая занимала должность в парткоме наркомата заготовок. На тот момент ему было 33, а ей — 31 год. Несмотря на то что Черненко всё ещё был в браке, они проводили много времени вместе: театры, выставки и в конце концов бурный роман. Спустя три месяца он признался в измене супруге.