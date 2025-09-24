Ричмонд
Зеленский заявил, что чувствует себя президентом Соединенных Штатов

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что чувствует себя президентом Соединенных Штатов из-за большого количества вопросов во время общения с журналистами в Нью-Йорке.

Представители СМИ во время общения главы Украины с прессой после встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стали задавать ему много вопросов. Зеленский растерялся.

— Я чувствую себя президентом США, — сказал он, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский во время конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, говоря по-английски, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо противовоздушной обороны. Он сказал skis (звучит как «скиз») вместо skyes (звучит как «скайс»): первое переводится как «лыжи», второе — «небо», речь шла о противовоздушной обороне. Позже украинский президент спохватился и поправился.

Зеленский ранее заявил, что Дональд Трамп якобы готов предоставить Киеву гарантии безопасности после окончания конфликта.

