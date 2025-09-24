Зеленский заявил, что чувствует себя президентом Соединенных Штатов

Владимир Зеленский во время конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета безопасности ООН, говоря по-английски, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо противовоздушной обороны. Он сказал skis (звучит как «скиз») вместо skyes (звучит как «скайс»): первое переводится как «лыжи», второе — «небо», речь шла о противовоздушной обороне. Позже украинский президент спохватился и поправился.