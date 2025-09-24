В возрасте 87 лет не стало актрисы Клаудии Кардинале

Кардинале, родившаяся и выросшая в Тунисе в семье итальянских иммигрантов, начала свою карьеру в кино в 1958 году с эпизодической роли в фильме Марио Моничелли «Обычные незнакомцы». За свою выдающуюся карьеру актриса снялась более чем в ста фильмах, среди которых признанные шедевры: «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини, «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне. Также Клаудия запомнилась российским зрителям по роли в киноленте «Красная палатка» Михаила Калатозова. Последним фильмом с участием актрисы стала картина «Римские свидания» Эллы Лемхаген, вышедшая в 2015 году.