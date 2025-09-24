«Мечта поэта»: Турецкий отреагировал на то, что дочь отдала деньги мошенникам

Народный артист РФ, хормейстер и продюсер Михаил Турецкий отреагировал на то, что его дочь Эммануэль стала жертвой мошенников, отдав им деньги. Наследница разместила видео с отцом в Telegram-канале.
— Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая бесхитростная. Мечта поэта. Такая девочка, нерациональная, — сказал звезда на видео в соцсети.
Михаил Турецкий ранее поделился подробностями уловок мошенников. Он отметил, что ему жаль Эммануэль, которая эмоционально пострадала от этого инцидента.
По его словам, аферисты в разговорах с девушкой использовали нейролингвистическое программирование и гипноз. Они заставили Эммануэль Турецкую обыскать всю квартиру и забрать из сейфа около 2,5 миллиона рублей.
Пострадавшая рассказала, что мошенники угрожали ее семье уголовным делом об экстремизме. Перед этим они взломали ее аккаунт на «Госуслугах». Развод Турецкой продолжался на протяжении двух дней, после чего она обратилась в правоохранительные органы.