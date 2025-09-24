В Госдуме предложили создать гибрид между ИП и самозанятостью

«Ведь именно Мишустин в 2018 году был у истоков появления этого режима — налога на профессиональный доход, которым пользуются самозанятые граждане. Действительно, в ходе правоприменения всплыли определенные проблемы. Но чем режим привлекателен? Это легкость регистрации и администрирования: для физических лиц ставка — 4% с оборота, для юридических — 6%. Но при этом есть проблема: не формируются пенсионные права, только в добровольном порядке, а это делают меньше процента», — добавил политик.