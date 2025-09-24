Россиянам рассказали, как можно получить зарплату в цифровых рублях

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Получить зарплату в цифровых рублях пока можно не везде и лишь по запросу, однако в перспективе эта процедура станет рутинным делом, рассказал агентству «Прайм» профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.