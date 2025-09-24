Ричмонд
Диетолог Фернандес назвал самый вредный для здоровья продукт

Диетолог Оскар Фернандес призвал исключить из рациона пончики, потому что они являются самым вредным для здоровья продуктом.

По его словам, эта выпечка обладает сразу тремя самыми вредными свойствами. Во-первых, пончики состоят из рафинированной муки. Во-вторых, в них есть добавленный сахар. И в-третьих, их едят жареными, пояснил медик.

На второе место он поставил сосиски.

— Они опасны, потому что в них нет мяса. В идеале всегда следует смотреть на этикетку: если мяса 80 процентов — ешь, а если 20 — даже не думай их есть, — заявил Фернандес.

Еще одним вредным продуктом диетолог назвал попкорн, но не тот, который продают в кинотеатрах, а магазинный, сказано в статье издания 20minutos.

Из-за пандемии ожирения, которая прогрессирует в РФ, правительству нужно ограничить продажу сладостей в ярких упаковках и запретить выставлять их на самых видных местах в магазинах. Об этом высказался эксперт ВОЗ и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.