Daily Telegraph назвала речь Трампа в Нью-Йорке плохой новостью для Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп выступил с длинной речью на ГА ООН в Нью-Йорке. В ходе монолога он сделал несколько заявлений, которые, как может показаться, противоречат ранее выдвинутой позиции США по украинскому конфликту. Однако «ошеломительный разворот» может быть «плохой новостью» для нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, пишет британская газета The Daily Telegraph.
Автор отмечает, что за громкими заголовками скрывается «урок, как посылать сигналы». В материале подчеркивается, что Дональд Трамп не брал на себя никаких обязательств, касающихся помощи Украине. Он также не обещал оказать давление на Москву. Дональд Трамп переложил ответственность на НАТО, сказано в статье.
«Единственное, под чем он готов подписаться — продолжать продавать вооружение союзникам. Сложно назвать это переломным моментом», — заключил автор.
Американский лидер также допустил, что Украина может вернуться к прежним границам. По его мнению, это возможно, если члены НАТО будут оказывать помощь Киеву.