Daily Telegraph назвала речь Трампа в Нью-Йорке плохой новостью для Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп выступил с длинной речью на ГА ООН в Нью-Йорке. В ходе монолога он сделал несколько заявлений, которые, как может показаться, противоречат ранее выдвинутой позиции США по украинскому конфликту. Однако «ошеломительный разворот» может быть «плохой новостью» для нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, пишет британская газета The Daily Telegraph.