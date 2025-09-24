Ричмонд
NRK: Взрыв в Осло произошёл в районе, где проживает экс-премьер Сульберг

Экс-главы норвежского правительства не было дома, когда в районе произошёл взрыв.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв в норвежской столице Осло произошёл в районе Пилестредет, где живёт Эрна Сульберг, ранее занимавшая должность премьер-министра страны. Об этом информирует телерадиокомпания NRK.

Сообщается, что бывшей главы правительства не было дома в момент, когда случился инцидент.

Также сообщается, что полиция задержала одного человека по подозрению в причастности к взрывам. Известно, что это несовершеннолетний. Более подробной информации о задержанном норвежские правоохранители не озвучили.

Напомним, в столице Норвегии прогремел мощный взрыв. При этом полиция обнаружила несколько взрывных устройств на площади Пилестредет в Осло.

Ранее на турецком оптовом рынке в районе Демре в Анталье произошел взрыв, сообщалось о разрушениях и погибших людях.

В августе на предприятии сталелитейной компании U.S. Steel, расположенном в американском штате Пенсильвания, произошёл взрыв, в результате которого пострадали люди.