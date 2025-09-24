Ричмонд
В Иркутске стартовал симпозиум по русской грамматике

Мероприятие продлится до 27 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

23 сентября в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Иркутского государственного университета (ИГУ) начал работу очередной международный научный симпозиум «Русская грамматика: полипарадигмальность как методологический принцип современных научных исследований». Мероприятие продлится до 27 сентября. Об этом КП-Иркутск рассказали в ИГУ.

— В этом году нас принимает Иркутский государственный университет. Грамматика — это основа языка, её стержень, а грамматистов очень мало. И на такого рода форумах мы имеем возможность общаться друг с другом, — рассказала Ольга Глазунова, кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета и заместитель председателя оргкомитета симпозиума.

Открыл симпозиум проректор ИГУ по научной работе и международной деятельности, Денис Аксёнов-Грибанов, который выразил надежду на плодотворное обсуждение актуальных вопросов русской грамматики.