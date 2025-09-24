Привыкание, изжога и гастрит: Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя начинать день с кофе

«Однако у многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин», — предупреждает эксперт.
Раздражение слизистой желудка.
Кофе стимулирует выработку желудочного сока, в том числе соляной кислоты. Если желудок пустой, повышенная кислотность может раздражать слизистую, что приводит к дискомфорту, изжоге или даже развитию гастрита и других воспалительных процессов.
Повышение уровня кортизола.
Утром в организме естественно высокий уровень кортизола — гормона стресса, который помогает проснуться и быть бодрым. Кофе дополнительно стимулирует выработку кортизола, что может привести к чрезмерной нагрузке на надпочечники и дисбалансу гормонов, вызывая усталость и раздражительность в течение дня.
Нарушение пищеварения.
Кофе натощак может спровоцировать спазмы и ухудшить моторику кишечника. Это особенно опасно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.
Привыкание и снижение эффективности.
Если пить кофе сразу после пробуждения, организм быстро адаптируется, и бодрящий эффект уменьшается. Кофе начинает восприниматься как необходимость, а не как средство временного подъёма тонуса.
Лучше подождать примерно 30−60 минут после пробуждения и позавтракать, чтобы снизить нагрузку на желудок и сделать эффект кофе более мягким и полезным. Альтернативой может быть негустой чай или тёплая вода с лимоном. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или гормональным фоном, от кофе натощак лучше отказаться вовсе.
Елена Соломатина.
Врач-диетолог.
Ранее Life.ru рассказал, как биохакеры ломают все стереотипы о возможностях организма. Биохакеры — по сути, взломщики биоритмов. Отказом от кофе и сном по четыре часа они пытаются повысить продуктивность. Насколько это реально — в материале Life.ru.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.