Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привыкание, изжога и гастрит: Врач рассказала, почему ни в коем случае нельзя начинать день с кофе

Кофе в больших количествах может вызывать раздражение желудка и повышать кислотность. Он способствует повышению уровня гормонов стресса, что негативно сказывается на общем состоянии организма. Кроме того, чрезмерное употребление напитка приводит к привыканию и снижению естественной выносливости организма. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Источник: Life.ru

«Однако у многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин», — предупреждает эксперт.

Раздражение слизистой желудка.

Кофе стимулирует выработку желудочного сока, в том числе соляной кислоты. Если желудок пустой, повышенная кислотность может раздражать слизистую, что приводит к дискомфорту, изжоге или даже развитию гастрита и других воспалительных процессов.

Повышение уровня кортизола.

Утром в организме естественно высокий уровень кортизола — гормона стресса, который помогает проснуться и быть бодрым. Кофе дополнительно стимулирует выработку кортизола, что может привести к чрезмерной нагрузке на надпочечники и дисбалансу гормонов, вызывая усталость и раздражительность в течение дня.

Нарушение пищеварения.

Кофе натощак может спровоцировать спазмы и ухудшить моторику кишечника. Это особенно опасно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Привыкание и снижение эффективности.

Если пить кофе сразу после пробуждения, организм быстро адаптируется, и бодрящий эффект уменьшается. Кофе начинает восприниматься как необходимость, а не как средство временного подъёма тонуса.

Лучше подождать примерно 30−60 минут после пробуждения и позавтракать, чтобы снизить нагрузку на желудок и сделать эффект кофе более мягким и полезным. Альтернативой может быть негустой чай или тёплая вода с лимоном. Если у вас есть проблемы с ЖКТ или гормональным фоном, от кофе натощак лучше отказаться вовсе.

Елена Соломатина.

Врач-диетолог.

Ранее Life.ru рассказал, как биохакеры ломают все стереотипы о возможностях организма. Биохакеры — по сути, взломщики биоритмов. Отказом от кофе и сном по четыре часа они пытаются повысить продуктивность. Насколько это реально — в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.