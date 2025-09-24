Синоптик рассказала, когда в Москве включат отопление

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отопление в жилых домах в Москве начнут включать, когда среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней устойчиво держится на отметке плюс 8 градусов и ниже», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в завершающую неделю сентября ночная температура тоже будет довольно низкая, всего около плюс 5 градусов, а дневная температура ожидается в пределах плюс 8 — плюс 13 градусов.