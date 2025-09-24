«Театрально и фальшиво»: Погребняк обвинила Диброву во лжи после слов о падении

Накануне Диброва стала гостьей передачи Андрея Малахова на канале «Россия 1». Она пожаловалась на травлю в соцсетях на фоне скандала с разводом. По ее словам, чрезмерное внимание в Сети вызвало у нее сильный стресс, это привело к обмороку и травме лица. В программе показали снимки Полины с синяками на лице, якобы сделанные с ее смартфона. При этом она выразила удивление по поводу того, как фото попали в редакцию.