«Театрально и фальшиво»: Погребняк обвинила Диброву во лжи после слов о падении

Блогерша Мария Погребняк обвинила жену телеведущего Дмитрия Диброва Полину после ее рассказа о падении и полученных травмах.
Накануне Диброва стала гостьей передачи Андрея Малахова на канале «Россия 1». Она пожаловалась на травлю в соцсетях на фоне скандала с разводом. По ее словам, чрезмерное внимание в Сети вызвало у нее сильный стресс, это привело к обмороку и травме лица. В программе показали снимки Полины с синяками на лице, якобы сделанные с ее смартфона. При этом она выразила удивление по поводу того, как фото попали в редакцию.
— История с обмороком и синяком выглядит крайне неправдоподобно. Классический прием — попытаться вызвать сочувствие у зрителей и сменить гнев на жалость. Вышло настолько театрально и фальшиво, что вызывает обратную реакцию, — высказалась Погребняк в Telegram-канале.
Также она обратила внимание на характер синяков жены телеведущего. По ее мнению, такие следы могут быть результатом пластической операции. В подтверждение своих слов опубликовала фото с пациентками после блефаропластики.
Юрист Екатерина Гордон заявила, что не верит словам Полины Дибровой, которая назвала падение причиной синяков, появившихся на ее лице. Она уточнила, что проконсультировалась по этому вопросу с судмедэкспертом.
Дибров и его супруга находятся в процессе развода. Причиной разлада в семье стала связь Полины с мужем ее подруги Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».