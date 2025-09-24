Качество и безопасность питания школьников проверили в Хабаровском крае

Итоги проверок по вопросам качества и безопасности питания школьников за прошедший учебный год представили в краевом управлении Роспотребнадзора. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным ведомства, удельный вес проверок с выявленными нарушениями уменьшился, так, если в этот раз этот показатель составил 63,5%, то годом раньше он достигал 70,8%. В основном нарушения выявлялись к устройству и оборудованию пищеблоков, к меню, режимным моментам.