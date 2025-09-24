Качество и безопасность питания школьников проверили в Хабаровском крае

Итоги проверок по вопросам качества и безопасности питания школьников за прошедший учебный год представили в краевом управлении Роспотребнадзора. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным ведомства, удельный вес проверок с выявленными нарушениями уменьшился, так, если в этот раз этот показатель составил 63,5%, то годом раньше он достигал 70,8%. В основном нарушения выявлялись к устройству и оборудованию пищеблоков, к меню, режимным моментам.
— За выявленные нарушения к организации питания учащихся в общеобразовательных организациях составлено 239 протоколов об административном правонарушении, вынесено 203 постановления о назначении административного наказания, наложено 125 штрафов на сумму 1622 тыс. рублей, в суды подано 20 исков о понуждении к исполнению требований санитарного законодательства, — приводят данные в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Контроль за организацией горячего питания учащихся продолжится и в этом году. Как объяснили в региональном министерстве образования и науки, проводится он на регулярной основе.
— С целью обеспечения соблюдения требований санитарных правил и норм министерство осуществляет взаимодействие с управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, мониторинга фактического питания обучающихся, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, реализуется краевая «дорожная карта». Она направлена на совершенствование организации питания обучающихся, — объяснили в ведомстве.
Но кроме контроля надзорных органов, существует еще и ведомственный контроль — его осуществляет учредитель образовательных организаций, а также общественный контроль, в том числе родительский — такие комиссии создаются в школах. За первые шесть месяцев 2025 года прошло примерно 900 проверок.
— Министерством проводятся мониторинги организации питания совместно с Общественным советом при министерстве образования и науки края, Общественной палатой Хабаровского края, региональным штабом родительского контроля, — дополнили в министерстве.
К слову, сегодня во всех школах края созданы условия для обеспечения школьников горячим питанием, причем независимо от того, какой в учреждении пищеблок: работающий на сырье (а таких в регионе большинство — около 70%) или полуфабрикатах, или буфет раздаточный.