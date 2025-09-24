Лариса Рубальская откровенно о муже: «До сих пор мысленно советуюсь с ним»

— Давид разглядел во мне способности, ему показалось, что я хорошо пишу. Он начал меня стимулировать к творчеству, чтобы литературные очертания, которые он во мне заметил, стали заметны не только ему. Он меня ваял как Пигмалион свою Галатею. Я не преувеличиваю: мой успех — это его заслуга, — поделилась Рубальская.