Лариса Рубальская откровенно о муже: «До сих пор мысленно советуюсь с ним»

Поэтесса и автор множества популярных песен Лариса Рубальская рассказала KP.RU о влиянии своего мужа Давида Розенблата (ушел из жизни 16 лет назад — Ред.) на ее карьеру. По словам артистки, именно он вдохнул в нее уверенность и помог раскрыть литературные способности, которые иначе остались бы скрытыми.
— Давид разглядел во мне способности, ему показалось, что я хорошо пишу. Он начал меня стимулировать к творчеству, чтобы литературные очертания, которые он во мне заметил, стали заметны не только ему. Он меня ваял как Пигмалион свою Галатею. Я не преувеличиваю: мой успех — это его заслуга, — поделилась Рубальская.
Она рассказала, что муж был строгим наставником, иногда подталкивал ее к работе жестко, но всегда с юмором. Рубальская призналась, что до сих пор мысленно советуется с мужем и благодарна ему за все, что произошло в ее жизни.
— Мне достался в мужья человек очень умный. Я до сих пор с ним мысленно разговариваю, советуюсь. Он мне всегда говорил мудрые вещи: многие пишут лучше тебя, говорил он. Некоторые хуже тебя, но так как ты, не пишет никто. Эти слова очень греют, — добавила артистка.
Рубальская призналась, что благодарна мужу за все, что произошло в ее жизни, включая ее успех. По ее словам, если бы не он, ничего бы этого не было.