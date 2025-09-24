В Германии предрекли крах Киева и эскалацию конфликта между НАТО и РФ

Дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к ухудшению ситуации для Киева. Это также негативно повлияет на отношения между Россией и НАТО. Такое предположение сделал немецкий политолог Йоханнес Варвик в беседе с Berliner Zeitung.
Эксперт уточнил, что деэскалация конфликта возможна только путем переговоров. Военным способом этого сделать не получится, счел он.
«Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией», — заявил Йоханнес Варвик.
