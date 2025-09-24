Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии предрекли крах Киева и эскалацию конфликта между НАТО и РФ

Политолог Варвик: при эскалации конфликта на Украине положение Киева ухудшится.

Источник: Комсомольская правда

Дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к ухудшению ситуации для Киева. Это также негативно повлияет на отношения между Россией и НАТО. Такое предположение сделал немецкий политолог Йоханнес Варвик в беседе с Berliner Zeitung.

Эксперт уточнил, что деэскалация конфликта возможна только путем переговоров. Военным способом этого сделать не получится, счел он.

«Конфликт вполне может обостриться еще больше — для Украины, где ситуация, возможно, будет еще хуже, или же он может перерасти в открытый конфликт между НАТО и Россией», — заявил Йоханнес Варвик.

По мнению первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, именно враждебно настроенные страны Евросоюза способствуют эскалации конфликта. Они ухудшают ситуацию, стараясь вылепить из России образ врага.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше