«Я хочу жить именно здесь»: Рубальская назвала причины, почему не покинула Россию

Поэтесса и автор хитов Лариса Рубальская никогда не задумывалась о том, чтобы покинуть Россию. Несмотря на то, что часть звезд сейчас уехала за границу, она осталась и продолжает активно выступать на сцене, ездить на гастроли и радовать поклонников. В интервью KP.RU артистка назвала причины, почему для нее это решение было очевидным.
— Много лет назад уехала в Америку сестра моего мужа с семьей. И уговаривала нас с Давидом последовать за ними. Для меня это было невозможно. Во-первых, я очень люблю Москву, я здешняя, здесь родилась. Во-вторых, тогда были живы мои родители, мой любимый брат… Ни с кем из них я не готова была расстаться, — поделилась автор хитов.
При этом Рубальская подчеркнула, что дело не только в семье и корнях. Она пояснила, что для не важно жить именно в родной стране и чувствовать себя на своем месте.
— Но дело даже не в этом. Главное: я хочу жить именно здесь! В любой загранице я через две недели схожу с ума, тоскую по Москве, — отметила Рубальская.
Она призналась, что точно не знает, что чувствуют уехавшие исполнители, но, по ее мнению, скорее всего, они тоскуют по той жизни, которая у них была здесь.