«Я хочу жить именно здесь»: Рубальская назвала причины, почему не покинула Россию

— Много лет назад уехала в Америку сестра моего мужа с семьей. И уговаривала нас с Давидом последовать за ними. Для меня это было невозможно. Во-первых, я очень люблю Москву, я здешняя, здесь родилась. Во-вторых, тогда были живы мои родители, мой любимый брат… Ни с кем из них я не готова была расстаться, — поделилась автор хитов.