В Госдуму внесут проекты о налоговых льготах для наставников

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента пакет законопроектов о предоставлении налоговых льгот и дополнительного ежегодного отпуска наставникам на производстве, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проектов стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
«Предусматривается установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней», — сообщается в пояснительной записке к одному из проектов.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается предоставить наставникам ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 14 календарных дней и ежегодный налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей.
Он отметил, что в марте этого года депутаты Госдумы дополнили Трудовой кодекс специальной статьей об особенностях регулирования труда наставников. «Поручить такие функции специалисту можно с его письменного согласия. Содержание, сроки, форму выполнения обязанностей и плату за них теперь указываются в трудовом договоре или допсоглашении. И всё это правильно, только вот в федеральном законодательстве о конкретных льготах наставникам ничего не говорится», — рассказал парламентарий.
Миронов напомнил, что в настоящее время спортсмены и тренеры в качестве поощрения могут получить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 14 календарных дней. А ведь наставник, по мнению лидера партии, — это тот же тренер, но только не в спорте, а на заводе, то есть в сфере труда.
«Ещё во времена СССР огромную роль в практической подготовке молодых специалистов и профессиональной адаптации новых работников на предприятии играли наиболее авторитетные, опытные и ответственные работники. Именно они выступали в качестве наставников и получали за это специальное поощрение. Тоже самое нужно делать сейчас, и об этом наши поправки в Налоговый кодекс и Трудовой кодекс», — заключил Миронов.