Застройщик нарушил сроки выполнения работ на ул Томсона в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести внеплановую проверку на улице Томсона, где застройщик нарушил сроки выполнения работ по строительству сетей. Это привело к задержке запланированного дорожного ремонта. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Подрядчик сорвал согласованные сроки и теперь должен как можно скорее исправить ситуацию. Применены финансовые санкции за каждый день задержки. Мы проконтролируем, чтобы мероприятия по теплосетям были закончены до 25 сентября, после чего начнется асфальтирование. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в оговоренную дату, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.
По данным городской администрации, застройщик, получивший ордер на выполнение работ до 6 сентября, не выполнил утвержденный график. На данный момент завершено только устройство ливневой канализации, в то время как участок тепловых сетей протяженностью 200 метров остается незавершенным. Для завершения работ на этом отрезке необходимо провести гидроизоляцию, обратную засыпку и уплотнение грунта.
В адрес застройщика направлена претензия с требованием устранить нарушения. Завершение всех работ на объекте назначено на 25 сентября, после чего участок будет передан подрядной организации для проведения асфальтирования.