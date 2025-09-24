Врачи Приморья спасли мужчину с тяжелым отравлением угарным газом

Специалисты Территориального центра медицины катастроф и Владивостокской скорой помощи спасли жизнь 37-летнему мужчине с тяжелым отравлением угарным газом. Вызов поступил 15 июля из Надеждинской районной больницы, где пациент находился в критическом состоянии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
У мужчины диагностировали ожог дыхательных путей и острую дыхательную недостаточность. Для консультации подключился главный токсиколог Приморского края Константин Коростылев, который определил тактику лечения.
На специальном реанимобиле в село Вольно-Надеждинское выехала бригада медиков в составе врача-реаниматолога Максима Попова и фельдшера Сергея Пшеничного. Они аккуратно транспортировали пациента, находившегося на искусственной вентиляции легких, во Владивостокскую клиническую больницу № 2.
В отделении токсикологии мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе врачей на всех этапах пациента удалось спасти. После курса лечения он полностью восстановился и был выписан домой.