Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен размер средней зарплаты по России

Профессор Финогенова: Средняя номинальная зарплата в РФ составляет 103 тысячи.

Источник: Комсомольская правда

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала о средней зарплате в России. По данным на июнь, она составила 103,2 тысячи рублей. Размер средней номинальной зарплаты может вырасти еще на 3−4% до конца года, цитирует ТАСС.

Профессор пояснила, что медианная получка в июне составила 66,2 тысячи рублей. Ее размер вырос на 14,5% в сравнении с началом года.

«В России, по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тыс. рублей, что почти на 16% выше данных прошлого года», — указала Юлия Финогенова.

Интересно, что Петербург в 2025 году не попал в топ-10 по рейтингу самых высоких зарплат. Северная столица заняла 11-е место. Среди регионов Северо-Западного федерального округа лучшие показатели продемонстрировал Ненецкий автономный округ.