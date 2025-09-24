Стал известен размер средней зарплаты по России

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала о средней зарплате в России. По данным на июнь, она составила 103,2 тысячи рублей. Размер средней номинальной зарплаты может вырасти еще на 3−4% до конца года, цитирует ТАСС.