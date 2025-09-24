Стал известен размер средней зарплаты по России

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала о средней зарплате в России. По данным на июнь, она составила 103,2 тысячи рублей. Размер средней номинальной зарплаты может вырасти еще на 3−4% до конца года, цитирует ТАСС.
Профессор пояснила, что медианная получка в июне составила 66,2 тысячи рублей. Ее размер вырос на 14,5% в сравнении с началом года.
«В России, по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тыс. рублей, что почти на 16% выше данных прошлого года», — указала Юлия Финогенова.
Интересно, что Петербург в 2025 году не попал в топ-10 по рейтингу самых высоких зарплат. Северная столица заняла 11-е место. Среди регионов Северо-Западного федерального округа лучшие показатели продемонстрировал Ненецкий автономный округ.