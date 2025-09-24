В Ростовской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар, пострадали два человека

В Ростовской области произошло возгорание в жилом доме на площади 75 квадратных метров. В результате инцидента двое пострадавших с осколочными ранениями были доставлены в больницу. В Таганроге повреждения получили оконные и балконные конструкции в ряде многоквартирных домов. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.