Скончалась одна из самых красивых актрис в истории: чем известна Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье сицилийцев. С ранних лет она проявляла интерес к искусству. Но до мировой славы было еще далеко. Ее дебют в кино состоялся в конце 1950-х годов, когда она выиграла конкурс красоты и получила приглашение сняться в фильме. Уже в начале 1960-х Кардинале стала одной из самых востребованных актрис Италии.