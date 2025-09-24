Скончалась одна из самых красивых актрис в истории: чем известна Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале была одной из самых известных актрис кинематографа Италии XX века.
О кончине итальянки Клаудии Кардинале — одной из самых ярких звезд европейского кинематографа — стало известно 24 сентября. По словам агента знаменитости Лорана Саври, Кардинале ушла из жизни в возрасте 87 лет в городе Немур недалеко от Парижа, где проживала в последние годы. Подробнее о творческом пути, личной жизни и наследии актрисы — узнаете из публикации URA.RU.
Краткая биография и начало карьеры.
Фильмография артистки насчитывает более 150 работФото: Владимир Смирнов/ТАСС.
Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе в семье сицилийцев. С ранних лет она проявляла интерес к искусству. Но до мировой славы было еще далеко. Ее дебют в кино состоялся в конце 1950-х годов, когда она выиграла конкурс красоты и получила приглашение сняться в фильме. Уже в начале 1960-х Кардинале стала одной из самых востребованных актрис Италии.
Звездные роли и международное признание.
Кардинале приобрела популярность благодаря ролям в таких культовых фильмах, как «Мать», «Улица Паради, дом 588», а также работам с известным режиссером Сержио Леоне. Одной из самых значимых ее работ стала роль в фильме «Восемь с половиной» Федерико Феллини, а также участие в легендарном вестерне Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе». Актриса быстро завоевала признание не только в Италии, но и во Франции, США и многих других странах.
Семейная жизнь и личные отношения.
Популярность Кардинале принесли фильмы «Рокко и его братья», «Леопард» и «Нефтедобытчицы».Фото: EPA\TASS.
В 1966 году в США Кардинале вышла замуж за кинопродюсера Франко Кристальди, однако о свадьбе не объявляли официально, так как первый брак Кристальди не был расторгнут церковью. Избранник актрисы дал фамилию сыну Клаудии — Патрику, но по местным законам мальчик не считался наследником, поскольку брак не был признан действительным в Италии. Имя отца сына народной любимицы до сих пор остается неизвестным широкой публике.
Младшая сестра Клаудии — Бланш — также пыталась выстроить актерскую карьеру, но известности добиться не смогла. При этом Кардинале всегда поддерживала сестру и оставалась для нее примером.
Наследие и вклад в развитие кино.
Кардинале стала символом «золотой эпохи» итальянского и европейского кинематографа. Ее работы отличались не только внешней красотой, но и глубиной исполнения. Сотрудничество с именитыми мастерами позволило ей войти в число величайших актрис XX века.
Несмотря на популярность, Кардинале избегала излишнего внимания со стороны журналистов и редко комментировала детали личной жизни. Она считала, что актер должен говорить с публикой через свои роли, а не через интервью.
Итальянка всегда отстаивала независимость и право на самовыражение, что делало ее примером для многих женщин. Современные актрисы часто называют Клаудию своим кумиром и вдохновением. Ее образы и стиль продолжают цитироваться в кино и моде, а фильмы с ее участием остаются актуальными для новых поколений зрителей.
Интересные факты из жизни актрисы.
Настоящее имя итальянки Клод Жозефин Роз КардиналеФото: Владимир Смирнов/ТАСС.
В 1963 году мировая пресса посвятила Кардинале рекордное количество публикаций — 29 тысяч статей. Несмотря на популярность, актриса всегда старалась ограждать свою личную жизнь от посторонних глаз.
Кардинале свободно владела пятью языками: итальянским, арабским, французским, английским и испанским. Это позволяло ей работать с режиссерами и актерами из разных стран, а также работать в международных проектах.
В 2011 году актриса была включена в топ-50 самых красивых женщин в истории кино. В последние годы она продолжала участвовать в культурных и благотворительных мероприятиях. По словам близких, Кардинале сохраняла бодрость духа и интерес к жизни до последних дней.