Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стремясь увеличить продажи, маркетологи все чаще указывают на ценниках стоимость за 100 граммов, а не за килограмм. Правомерно ли это, рассказала агентству «Прайм» юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Закон трактует, что стоимость товара на ценнике должна быть указана за штуку или за единицу измерения, например, вес. То есть, цена за 100 грамм правомочна, объяснила она.
На упаковке расфасованного товара следует указать цену за единицу измерения и стоимость конкретной упаковки, а также дату фасовки и срок годности.
«Таким образом, продавец может реализовывать товар с указанием цены за единицу или за единицу измерения, например, за 100 граммов. Но лишь в случае указания всех прочих параметров — наименование, вес, цена за килограмм, даты фасовки и срока годности. Без этого продажа товара запрещена», — пояснила Ноженко.
Чаще всего в заблуждение вводит продажа штучного товара по цене за 100 граммов. Покупателю самому приходится высчитывать цену упаковки или сталкиваться с неприятным сюрпризом на кассе. В этом случае можно потребовать возврата денег и написать жалобу в Роспотребнадзор, советует юрист.