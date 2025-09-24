Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог рассказал почему в Новосибирске так много мошек

Биолог прокомментировал изданию Сиб.фм ситуацию с большим количеством мошек в квартирах новосибирцев в сентябре.

Источник: Сиб.фм

Жительница ЖК «Галактика» Алена поделилась проблемой с изданием. Она сообщила, что балкон в ее квартире закрыт, но насекомые все равно появляются на потолке в большом количестве. «Не совсем ясно, откуда они берутся», — отметила она.

Биолог Алексей Яновский прокомментировал ситуацию.

«В эти дни тёплого бабьего лета наблюдается ощутимое нашествие всяких насекомых, в том числе кровососущих мошек и подобных им мокрецов. Дачники до сих пор при работах с посадками и на грядках вынуждены опрыскивать себя аэрозолями против комаров и мошек. И если на улице так тепло, то ничего удивительного нет в том, что такие насекомые роятся повсюду».