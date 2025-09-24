Биолог рассказал почему в Новосибирске так много мошек

«В эти дни тёплого бабьего лета наблюдается ощутимое нашествие всяких насекомых, в том числе кровососущих мошек и подобных им мокрецов. Дачники до сих пор при работах с посадками и на грядках вынуждены опрыскивать себя аэрозолями против комаров и мошек. И если на улице так тепло, то ничего удивительного нет в том, что такие насекомые роятся повсюду».