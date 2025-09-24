Врач рассказала о вреде жирной пищи на завтрак

«Он (завтрак — ред.) должен обладать хорошей пищевой ценностью, давать чувство сытости до обеда и, конечно, быть вкусным — для отличного настроения с самого начала дня. Жирные продукты, как таковые, этим критериям соответствуют, но как самостоятельный вид завтрака — не самая лучшая идея. Избыток жирной пищи может вызвать, прежде всего, дискомфорт: изжогу, тошноту, чувство тяжести в правом боку, ведь жиры довольно сложные для переваривания и усваивания организмом, особенно тугоплавкие животные — свиной, бараний и другие», — сказала Калошина.