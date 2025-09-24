Иркутский госуниверситет стал площадкой программы «Проводники смыслов»

Иркутский государственный университет (ИГУ) стал центром проведения масштабной федеральной программы «Проводники смыслов. ДНК России», организованной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодёжи («Росмолодёжь»). В мероприятии приняли участие более 300 преподавателей из вузов Иркутска, Красноярска и Кемерово, собравшихся для обсуждения актуальных вопросов молодежной политики и воспитательной работы. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.