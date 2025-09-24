Иркутский госуниверситет стал площадкой программы «Проводники смыслов»

Иркутский государственный университет (ИГУ) стал центром проведения масштабной федеральной программы «Проводники смыслов. ДНК России», организованной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральным агентством по делам молодёжи («Росмолодёжь»). В мероприятии приняли участие более 300 преподавателей из вузов Иркутска, Красноярска и Кемерово, собравшихся для обсуждения актуальных вопросов молодежной политики и воспитательной работы. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Программа «Проводники смыслов» как раз нацелена на распространение единых ценностей, стандартов и механизмов работы с молодежью. Ранее «Росмолодёжь» проводила мероприятия для специалистов и активной молодежи в муниципалитетах, теперь специальная программа «Проводников смыслов» разработана и для преподавателей высшей школы, — рассказала Маргарита Цыганова, министр по молодежной политике Иркутской области.
Программа направлена на создание устойчивого сообщества преподавателей, способных эффективно реализовывать единые подходы в воспитании студентов и формировании их ценностных ориентиров. Участники обсудили ключевые аспекты воспитательной работы, обменялись опытом и лучшими практиками, а также разработали рекомендации по совершенствованию воспитательной среды в вузах.