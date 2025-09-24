В ОП хотят квалифицировать мошенничество с выплатами военным как диверсию

Мошенники, обманывающие участников СВО, должны нести ответственность по статье УК РФ «диверсия». Такое предложение высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Они вводили в заблуждение наших военнослужащих, то есть, фактически, совершали действия, направленные на нанесение вреда здоровью людей, и эти действия могли совершаться в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации», — цитирует РИА Новости комментарий Машарова к истории в Нижневартовске, когда преступная группа путём фиктивных браков похищала причитающиеся бойцам СВО выплаты.
«Выплаты должны быть под чётким контролем органов прокуратуры и Фонда Защитники Отечества», — резюмировал он.
Как мошенники украли у участников СВО из Новосибирской области больше трех миллионов, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что мошенники в Сети распространяют якобы списки пропавших без вести в зоне СВО, чтобы украсть персональные данные.
Также аферисты обманывают участников СВО на компенсациях за лекарства.