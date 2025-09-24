В ОП хотят квалифицировать мошенничество с выплатами военным как диверсию

«Они вводили в заблуждение наших военнослужащих, то есть, фактически, совершали действия, направленные на нанесение вреда здоровью людей, и эти действия могли совершаться в целях подрыва обороноспособности Российской Федерации», — цитирует РИА Новости комментарий Машарова к истории в Нижневартовске, когда преступная группа путём фиктивных браков похищала причитающиеся бойцам СВО выплаты.