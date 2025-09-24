Итоги фестиваля туризма подвели в Хабаровском крае

В Хабаровске состоялся масштабный фестиваль туризма под девизом «Дальний Восток — Дикий Восторг!». Этот праздник был организован в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Всего за три дня мероприятия посетило около 45 тысяч гостей.
Открытие фестиваля началось с торжественного запуска ретро-электропоезда, следовавшего по легендарному маршруту «Хабаровск — Волочаевка I — Хабаровск».
Главным гастрономическим центром фестиваля стала зона «ГастроХаб-2025». Здесь гости могли насладиться кулинарными мастер-классами известных поваров из регионов России. Всего состоялось 11 мастер-классов, на которых были представлены разнообразные блюда русской кухни. Участниками кулинарных баталий стали также педагоги и студенты Хабаровского торгово-экономического техникума. По итогам мероприятий гостям было предложено порядка 15,5 тысяч порций вкуснейших угощений с использованием почти 6 тонн ингредиентов.
Ярким моментом фестиваля стала выставка «Улица районов», представившая туристический потенциал и продукцию одиннадцати муниципалитетов региона: Бикинского округа, Амурского, Ванинского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного, Ульчского и Хабаровского районов.
— Фестиваль туризма продемонстрировал огромный потенциал и растущий интерес к туризму на Дальнем Востоке. Успех этого праздника — это общая заслуга всех районов края, наших предпринимателей, образовательных учреждений и волонтеров. Фестиваль не только подарил яркие эмоции десяткам тысяч гостей, но и стал площадкой для продвижения турпродукта, развития гастрономического туризма и укрепления внутреннего туристического бренда края, — подчеркнули в краевом Министерстве туризма.
Музыкальная программа включала выступления множества коллективов и артистов. Гостям показали концерт с участием 14-ти групп и 25-ти сольных исполнителей, а финальным выступлением фестиваля стал сет певца SEVAK. Концерт транслировали онлайн в группе министерства туризма Хабаровского края в соцсети «ВКонтакте», собравшей рекордные 136,4 тыс. просмотров.
Завершился фестиваль эффектным воздушным шоу, организованным местными воздухоплавателями, и грандиозным фейерверком над городской площадью.