Итоги фестиваля туризма подвели в Хабаровском крае

— Фестиваль туризма продемонстрировал огромный потенциал и растущий интерес к туризму на Дальнем Востоке. Успех этого праздника — это общая заслуга всех районов края, наших предпринимателей, образовательных учреждений и волонтеров. Фестиваль не только подарил яркие эмоции десяткам тысяч гостей, но и стал площадкой для продвижения турпродукта, развития гастрономического туризма и укрепления внутреннего туристического бренда края, — подчеркнули в краевом Министерстве туризма.