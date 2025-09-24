Хабаровчан зовут присоединиться к «Чистым играм» 27 сентября

В Хабаровске 27 сентября пройдут «Чистые игры» — экологический квест на берегу Амура, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Сбор команд начнётся в 11:00 в районе улицы Штормовой, старт мероприятия назначен на 12:00. Участвовать могут все желающие, возрастных ограничений нет.
Организаторы уточняют, что формат акции отличается от обычного субботника: участники делятся на команды и соревнуются, кто соберёт и правильно рассортирует больше мусора. За стекло, металл, бумагу и крупногабаритные отходы начисляются баллы, по итогам игры победителей ждут призы.
«Чистые игры» в Хабаровске проводят не реже двух раз в год. В этом году уже состоялся проект «Чистые игры. Дорога к памятнику», в ходе которого участники очистили территории рядом с мемориалами, посвящёнными Великой Отечественной войне.
Заявки на участие принимаются от команд по два-четыре человека. Регистрация доступна через Telegram-канал «Молодёжь Хабаровска».
«Ежегодный экопроект направлен на заботу о природе. Я признателен молодежи за участие в акции и помощь в наведении чистоты в городе», — отметил ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.