Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчан зовут присоединиться к «Чистым играм» 27 сентября

Формат акции отличается от обычного субботника: участники делятся на команды и соревнуются, кто соберёт и правильно рассортирует больше мусора.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске 27 сентября пройдут «Чистые игры» — экологический квест на берегу Амура, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сбор команд начнётся в 11:00 в районе улицы Штормовой, старт мероприятия назначен на 12:00. Участвовать могут все желающие, возрастных ограничений нет.

Организаторы уточняют, что формат акции отличается от обычного субботника: участники делятся на команды и соревнуются, кто соберёт и правильно рассортирует больше мусора. За стекло, металл, бумагу и крупногабаритные отходы начисляются баллы, по итогам игры победителей ждут призы.

«Чистые игры» в Хабаровске проводят не реже двух раз в год. В этом году уже состоялся проект «Чистые игры. Дорога к памятнику», в ходе которого участники очистили территории рядом с мемориалами, посвящёнными Великой Отечественной войне.

Заявки на участие принимаются от команд по два-четыре человека. Регистрация доступна через Telegram-канал «Молодёжь Хабаровска».

«Ежегодный экопроект направлен на заботу о природе. Я признателен молодежи за участие в акции и помощь в наведении чистоты в городе», — отметил ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук.