Россиянам назвали признаки, как отличить осеннюю хандру от психического расстройства

С наступлением осени многие замечают у себя упадок настроения, снижение жизненного тонуса и желание меньше общаться. Но важно отличать обычную осеннюю меланхолию от настоящей депрессии — состояния, которое требует внимания специалистов. Как объяснила KP.RU психолог Елена Ярикова, разница между ними существенная.
— Часто люди под словом депрессия понимают плохое настроение. Наше настроение динамично, оно может меняться. Но все же осенняя хандра и депрессия — это разные вещи. И важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не временной хандре, — отметила психолог.
По ее словам, осенняя хандра возникает обычно из-за сокращения светового дня и адаптации организма к холодам. В таких случаях усталость и апатия проходят сами, стоит лишь отвлечься новой деятельностью, общением с близкими или отдыхом. Настоящая депрессия же развивается на фоне сильного стресса или внутренних проблем и не проходит сама по себе.
Опасные признаки депрессии включают длительный упадок настроения, потерю аппетита или переедание, проблемы со сном, невозможность получать удовольствие и сильное чувство вины. Если такие симптомы появляются, следует не откладывать визит к психологу или психиатру, чтобы своевременно получить помощь.