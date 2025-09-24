Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали признаки, как отличить осеннюю хандру от психического расстройства

Психолог Ярикова: хандра осенью и депрессия имеют разные причины и проявления.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением осени многие замечают у себя упадок настроения, снижение жизненного тонуса и желание меньше общаться. Но важно отличать обычную осеннюю меланхолию от настоящей депрессии — состояния, которое требует внимания специалистов. Как объяснила KP.RU психолог Елена Ярикова, разница между ними существенная.

— Часто люди под словом депрессия понимают плохое настроение. Наше настроение динамично, оно может меняться. Но все же осенняя хандра и депрессия — это разные вещи. И важно наблюдать за собственным состоянием и не пропустить опасные симптомы, которые говорят о начале болезни, а не временной хандре, — отметила психолог.

По ее словам, осенняя хандра возникает обычно из-за сокращения светового дня и адаптации организма к холодам. В таких случаях усталость и апатия проходят сами, стоит лишь отвлечься новой деятельностью, общением с близкими или отдыхом. Настоящая депрессия же развивается на фоне сильного стресса или внутренних проблем и не проходит сама по себе.

Опасные признаки депрессии включают длительный упадок настроения, потерю аппетита или переедание, проблемы со сном, невозможность получать удовольствие и сильное чувство вины. Если такие симптомы появляются, следует не откладывать визит к психологу или психиатру, чтобы своевременно получить помощь.