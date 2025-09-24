Мэр Хабаровска поручил выделить детскому центру новое помещение для занятий

В Индустриальном районе Хабаровска по поручению мэра Сергея Кравчука открылся новый филиал муниципального центра дополнительного образования «Народные ремесла». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Занятия будут проходить в помещении на улице Краснореченской, 60. В центре для детей организуют кружки по гончарному делу, мультипликации, изучению традиций и музыкальных инструментов коренных народов Дальнего Востока. По словам специалистов, работа будет вестись на постоянной основе.
На церемонии открытия выступили творческие коллективы «Народных ремесел». Директор учреждения Ольга Жученко провела экскурсию по новым помещениям и рассказала о перспективах развития центра.
Филиал будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00. В дальнейшем в здании планируют открыть музей, где будут представлены материалы о культуре и ремеслах народов Приамурья.
«Нам важно дать детям и молодежи возможность всестороннего развития. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок сможет реализовать свой потенциал», — отметил глава города.