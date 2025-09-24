Серия взрывов прозвучала в Волгограде, работают расчёты ПВО

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что прозвучало не менее пяти взрывов. Предварительно, дроны двигались на низкой высоте вдоль Волги.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в семи районах региона. В станице Базковская Шолоховского района загорелся частный дом. Нападение фиксируется в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
