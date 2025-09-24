Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач посоветовал отказаться от употребления кофе с молоком: в чем причина

Кардиолог Абельян: кофе теряет свою пользу при добавлении молока.

Источник: Комсомольская правда

Натуральный кофе содержит в своем составе множество полезных компонентов. Напиток способствует ускорению метаболизма, улучшению когнитивных функций и повышению энергии. Однако кофе теряет пользу при добавлении в него молока. С таким предупреждением выступил кардиолог Хосе Абельян в беседе с изданием El Espanol.

Врач объяснил, что молоко, добавленное в кофе, замедлит усвоение антиоксидантов и фенольных соединений. Жиры, содержащиеся в молоке, могут повысить риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, добавил он.

«Кофе — не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья», — напомнил кардиолог.

Врач Иван Ефремкин тем временем рассказал о сохранении здоровья сердца и сосудов. Он отметил, что это зависит от образа жизни человека.