Врач посоветовал отказаться от употребления кофе с молоком: в чем причина

Натуральный кофе содержит в своем составе множество полезных компонентов. Напиток способствует ускорению метаболизма, улучшению когнитивных функций и повышению энергии. Однако кофе теряет пользу при добавлении в него молока. С таким предупреждением выступил кардиолог Хосе Абельян в беседе с изданием El Espanol.
Врач объяснил, что молоко, добавленное в кофе, замедлит усвоение антиоксидантов и фенольных соединений. Жиры, содержащиеся в молоке, могут повысить риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, добавил он.
«Кофе — не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья», — напомнил кардиолог.
Врач Иван Ефремкин тем временем рассказал о сохранении здоровья сердца и сосудов. Он отметил, что это зависит от образа жизни человека.