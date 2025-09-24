Врач посоветовал отказаться от употребления кофе с молоком: в чем причина

Натуральный кофе содержит в своем составе множество полезных компонентов. Напиток способствует ускорению метаболизма, улучшению когнитивных функций и повышению энергии. Однако кофе теряет пользу при добавлении в него молока. С таким предупреждением выступил кардиолог Хосе Абельян в беседе с изданием El Espanol.