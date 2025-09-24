Девятилетнюю дочь смоленского бизнесмена могут лишить единственного жилья

Позже почти вдвое дешевле рыночной цены был продан кабельный завод. Кроме того, Кристина стала владелицей дома в Швейцарии и получила денежные средства, общий эквивалент которых оценён примерно в 300 миллионов рублей. На фоне всех этих операций к моменту течения дела о банкротстве у финансового управляющего не осталось ликвидных объектов недвижимости, кроме квартиры в Подмосковье, в которой проживает младшая наследница с мамой. Прочие активы уже выведены или не представляют ценности (187 участков).