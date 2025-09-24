В Новосибирске ликвидировали пожар в зоопарке

Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации участвовали более 30 пожарных и десять единиц техники. Локализовать пожар и остановить распространение огня удалось в короткие сроки. Огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники зоопарка не пострадали.