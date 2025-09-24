Ричмонд
В Новосибирске ликвидировали пожар в зоопарке

В Новосибирске полностью ликвидировали пожар в зоопарке.

Источник: Соцсети

НОВОСИБИРСК, 24 сен — РИА Новости. Крупный ночной пожар в зоопарке Новосибирска полностью ликвидирован. Погибли пять животных, 24 спасены. Об этом сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области в своем Telegram-канале.

Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации участвовали более 30 пожарных и десять единиц техники. Локализовать пожар и остановить распространение огня удалось в короткие сроки. Огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники зоопарка не пострадали.

Ранее МЧС сообщало о гибели 11 животных и спасении более 20. «По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка спасены, пять животных погибли. Пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Зоопарк откроется для посетителей уже в среду. Власти проведут совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Он занимает площадь 65 гектаров и содержит около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу, около 180 видов — в Красную книгу России и региональные Красные Книги.