Средняя зарплата в России может вырасти до конца года

«В России, по данным Росстата, средняя номинальная начисленная зарплата в июне 2025 года составила 103,2 тыс. рублей, что почти на 16% выше данных прошлого года», — приводит слова эксперта ТАСС. Она отметила, что медианная зарплата увеличилась на 14,5% с начала года и на 20% по сравнению с июнем 2024 года.