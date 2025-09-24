Ричмонд
Певец Shaman честно высказался про конкурс «Интервидение»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) высоко оценил масштаб и зрелищность прошедшего 20 сентября в Москве финального шоу международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам артиста, Россия «задала высокую планку» в организации мероприятия.

«Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта», — заявил певец в интервью «Аргументам и фактам». Он также отметил, что испытывает гордость за то, что Россия смогла не только возродить, но и провести такое масштабное международное событие.

Shaman представлял Россию в финале «Интервидения-2025» с композицией «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым, после того как по итогам жеребьевки ему достался девятый номер выступления. Конкурс прошел 20 сентября на площадке Live Арена в Москве, объединив 22 страны, а решение о его проведении в России было принято согласно указу президента Владимира Путина. Победителем музыкального соревнования стал артист из Вьетнама Дык Фук, второе место заняла Киргизия, третье — Катар.