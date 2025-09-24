Певец Shaman честно высказался про конкурс «Интервидение»

Shaman представлял Россию в финале «Интервидения-2025» с композицией «Прямо по сердцу», написанной Максимом Фадеевым, после того как по итогам жеребьевки ему достался девятый номер выступления. Конкурс прошел 20 сентября на площадке Live Арена в Москве, объединив 22 страны, а решение о его проведении в России было принято согласно указу президента Владимира Путина. Победителем музыкального соревнования стал артист из Вьетнама Дык Фук, второе место заняла Киргизия, третье — Катар.